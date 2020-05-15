Avrupa’da bir ilk: Slovenya salgın durumunu sonlandırdı

Slovenya, her ne kadar yeni vakalar tespit edilse de Avrupa'da salgın durumunu kaldıran ilk ülke oldu. Bununla birlikte sınırların yeniden açılmasına da karar verildi.

Slovenya'da hükümet, koronavirüs nedeniyle 12 Mart'tan beri yürürlükte olan salgın durumuna son verildiğini duyurdu.

Kamu Sağlığı Enstitüsünün ‘tüm verilerin ülkede virüsün yayılmasında durgunluk olduğunu gösterdiği’ tavsiyesi üzerine bu karar alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Salgın Hastalıklar Kanunu'ndaki genel ve özel tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi. Karar, yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girdi, ancak tedbirlerin 31 Mayıs'ta sonlandırılacağı belirtildi.

Slovenya böylece Avrupa'da salgın durumunu kaldıran ilk ülke oldu.

AB vatandaşlarına sınırlar açılıyor

İlk etapta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşlarına sınırlarını açma kararı alan Slovenya'da, ülkeye girecekler sınırlarda belli kontrollerden geçirilecek.

Ülke medyasında çıkan haberlere göre, Avusturya sınırına 19, İtalya sınırına dokuz ve Macaristan sınırına ise beş kontrol noktası kurulacak.

AB vatandaşları için sınırlardaki zorunlu karantina uygulamasını kaldıran Slovenya, üçüncü ülkelerden gelenler için 14 günlük zorunlu karantinayı devam ettirecek.

Ülkedeki üç havaalanı ve iki limanın da hükümetin kararına dahil olduğu bildirildi.

Öte yandan Başbakan Janez Jansa, sağlık krizinin ardından ekonomik krizin geleceği konusunda uyardı.

Son 24 saatte 1000 test yapıldı, bir kişi pozitif çıktı

Slovenya'da salgın nedeniyle şimdiye kadar 103 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 1464’e ulaştı.

Dün açıklanan resmi verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde yapılan 1000 testten yalnızca birinin sonucu pozitif çıktı.