Bulgaristan, salgından etkilenen gıda sektörüne destek vermek için KDV'yi düşürmeyi planlıyor

Bulgaristan’da, iktidardaki merkez sağ GERB (Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar) Partisi, restoranların ve yemek servisi veren işletmelerin salgından kaynaklanan kayıplarını azaltmak adına katma değer vergisinde (KDV) indirime gitmeye hazırlanıyor. Yasa taslağına göre yüzde 20 olan KDV’nin yüzde 9’a düşürülmesi planlanıyor.

Düzenleme, kabul edilmesi halinde temmuz ayında yürürlüğe girecek ve 2021 boyunca geçerli olacak. Bunun, devlete 255 milyon levaya (yaklaşık 975 milyon TL) mal olması bekleniyor.

Bulgaristan’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 102 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 2 bin 138’e ulaştı.