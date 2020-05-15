MHP'li Sancaklı: Futbolun kaderini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu belirlemeli

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) pandemi sürecinde liglerin haziran ayında başlatılmasına yönelik kararına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ülkedeki herkesin son iki aydır Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalara odaklandığını belirten Sancaklı, "Hepimizin gözü kulağı onlarda. Bu kurumlardan gelen tüm uyarılara riayet etmeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı, maske takma, sosyal mesafe, evde kalma gibi tedbirler var. Onlar ne için bunu yapıyor? Bizlerin yani insanların sağlığı için. Futbolun da ana malzemesi insandır. Bu yüzden futbol maçlarının başlatılmasına TFF değil, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu karar vermeli. Onlar ne zaman ’Buyurun oynayın’ derse maçlar da o zaman başlamalı. Diğer bir deyişle önceliğimiz futbol değil insan sağlığı olmalı. Bu kararın futbol federasyonuna bırakılması sıkıntılı" ifadelerini kullandı.

Sancaklı, bir futbol maçına hiç seyirci alınmasa dahi statta ortalama 800 kişinin olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu kadar insanın olacağı yerde sosyal mesafe nasıl olacak, izolasyon nasıl olacak? Takımlar şu an sadece kendi içlerinde çalışmalara başladılar ve burada bile iki gündür pozitif vaka haberleri üst üste geliyor. Yarın lig başladığında bir kişi de dahi pozitif vaka çıkarsa bunun altından kalkılmaz. Şöyle düşünün, örneğin bugün Gaziantepspor ile Kayserispor maç yapıyor diyelim ve 1 futbolcuda vaka tespit edildi, ne olacak? İki takım da karantinaya alınacak. Bitmedi, bu iki takımın bir hafta önce karşılaştığı takımlar da gözlem altına alınacak. Hatta bu kişilerin hepsinin aileleri risk altında olacağından onlar da tedbir amaçlı karantinaya girecek. Çok riskli ve sıkıntılı bir durum var ortada. Onun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu devreye girmeli ve onlar bu işin belirleyicisi olmalı. Onlar 'Oynayın' ya da 'Oynamayın' dedikten sonra top, futbol federasyonuna geçmeli."