Putin: Başlangıçta inanılmıyordu ancak Savunma Bakanlığı iki ayda 16 tıp merkezi inşa etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın iki ay içinde koronavirüs hastaları için 16 çok amaçlı tıp merkezi kurduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başlangıçta bu planın gerçekleşeceğine inanılmadığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ülkenin çeşitli bölgelerinde inşa ettiği koronavirüs hastalarına yönelik tıp merkezlerinin açılışı yapıldı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vladimir Putin, "Savunma Bakanlığı, planlandığı gibi sadece iki ayda, Kaliningrad'dan Kamçatka'ya kadar ülke genelinde gerekli tüm ekipmanla donatılmış 16 tıp merkezi inşa etti. Açıkçası, başlangıçta bunun gerçekleşeceğine inanılmıyordu ancak oldu" dedi.

Rus lider, tıp merkezlerinin eşi görülmemiş kısa sürede, iyi kalitede ve tam teşekküllü olarak inşa edildiğini vurguladı.

Bugün toplam sekiz merkezin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Putin, bu merkezlerden ilkinin 17 Nisan'da Nijnij Novgorod'da, diğer yedisinin ise 24 ve 30 Nisan tarihlerinde hizmete girdiğini hatırlattı.