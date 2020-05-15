Lavrov: Rusya, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısını gizleme niyetinde değil

RBK gazetesine demeç veren Lavrov, İngiliz Financial Times (FT) ve ABD'li New York Times (NYT) gazetelerinin Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının açıklanan rakamlardan yüzde 70 daha fazla olabileceği yönündeki iddiaları hakkında konuştu.

Lavrov, "Koronavirüsle ilgili istatistiklere ilişkin olarak, Rusya hükümetinin gerçeği saklamak isteyecek son hükümetlerden biri olacağına sizi temin ederim. Bu iş bir şaka değil, insanların canları söz konusu ve insanların canlarıyla oynamanın ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Lavrov'a söz konusu haberler nedeniyle FT ve NYT'nin akreditasyonlarının iptal edilip edilmeyeceği de soruldu.

Böyle bir şey duymadığını belirten Lavrov, gazetecilerin yayınladıkları haberlerden sorumlu olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu haberleri 'dezenformasyon pandemisinin' örneği olarak nitelemişti.

Ölüm oranının düşük olması önlemlerin etkisine dayandırılıyor

Rusya'da vakaların yüksek olmasına karşılık, ölüm oranının vaka sayısına oranla yüzde 1 civarında kalmasının, sağlık alanında zamanında alınan önlemlerin etkili olmasından kaynakladığı belirtiliyor.

Ülkenin sağlık altyapısının yeterli olmasının ölüm oranlarının artmasına engel olduğu ifade edilirken, ortaya çıkan vakaların yarısına yakınının hastalık belirtisi taşımadığına dikkat çekiliyor.