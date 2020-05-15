15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde dört gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlara bazı hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, bu gece saat 24:00'dan itibaren dört gün süreyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bazı hatırlatmalarda bulundu.

Milliyet'in aktardığına göre açıklamada şunlar kaydedildi: