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    Çavuşoğlu: 135 ülkeden tıbbi malzeme konusunda talep geldi, 80 ülkenin taleplerini kısmen de olsa karşıladık

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (810)
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşının ülkeye getirilerek, 14 günlük karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.

    Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.  

    Salgınla mücadele konusunda Türkiye'de önemli kararların ve tedbirlerin alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanlığımız ve personelimiz sayesinde çok şükür, dünyada sağlık konusunda ve koronavirüsle mücadelede model bir ülke olduk." dedi.

    Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaşlar ve akraba topluluklar ile kendisinden yardım isteyen ülkelerin çoğuna da bugüne kadar destek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, özellikle geçici süreliğine yurt dışına giden vatandaşlar ile yurt dışındaki öğrencilerin bu süreçte ülkeye getirilişlerine dair ilgili kurumların koordinasyonuyla çalışma yürütüldüğünü anlattı. 

    Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk. Birçoğu tabii, bugüne kadar karantina süreci dolduğu için evlerine gidebildiler." dedi.

    Bu süreçte, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin, Dışişleri Bakanlığının bünyesindeki koordinasyon merkezinin ve 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezinin vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çağrı merkezimizde sadece koronavirüsle ilgili 90 binden fazla vatandaşımızın çağrısına tek tek cevap verdik. Sadece benim sosyal medya hesaplarımdan 15 bin vatandaşımıza ben ve arkadaşlarımız bir bir dönerek, onları da dinledik." diye konuştu.

    Çavuşoğlu, yaşadıkları ülkelerde sağlık hizmetlerinden memnun olmayan ya da hiç sağlık hizmeti alamayan vatandaşların da bulunduğunu ve durumu acil olanlar için ambulans uçakların da gönderildiğini belirterek, "Bu yıl içinde, çoğunluğu son zamanlarda olmak üzere, 33 vatandaşımızı da ambulans uçakla ülkemize getirdik, tedavi ediyoruz." dedi.

    Acil durumlarda, sağlık sistemi yetersiz olan bazı ülke vatandaşlarının tedavisinin de Türkiye'de yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "Bu zor süreçte gerek koronavirüsle mücadelede, gerekse birçok ülkeye sağladığı tıbbi malzeme ile gerekse tahliyelerde Türkiye, örnek bir ülke oldu. Bugüne kadar 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi ve bu dünyadaki ülkelerin üçte ikisinden fazla. Bu, esasen Türkiye'nin bu anlamda ne kadar güvenilir bir ülke olduğunu, iyi ve güvenilir bir tedarikçi kaynak olduğunu da gösteriyor. Bugüne kadar 80 ülkenin taleplerini kısmen de olsa, tabii tüm taleplerini karşılamak mümkün değil, 80 ülkenin taleplerini karşıladık. Ve bu, dünyada büyük bir ses getirdi. O ülkelerde de gerçekten Türkiye'ye yönelik çok olumlu haberler de çıktı, bizzat havaalanında karşılayan bakanlar oldu. İngiltere'de ve İspanya'da küçük, bir iki kasıtlı haberler çıktı ama, önemli olan o ülkelerdeki yetkililerin bunları yalanlaması ve Türkiye'ye teşekkür etmesiydi."

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (810)
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