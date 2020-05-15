Putin’den yeni 'koronavirüs' talimatları

Rusya hükümetine, Kovid-19'un yayılması bağlamında vatandaşlara destek sağlanması konusunda bölgelere yardım olasılığını değerlendirme talimatını veren Putin, sosyal hizmet çalışanlarının ücretlerine zam yapılması ve çocuk bakım parasının artırılması ile ilgili kanun değişikliklerinin 1 Haziran’a kadar yapılması emrini verdi.

Hükümet ve bölgesel yönetimlerden, Kovid-19 hastalarıyla çalışan sağlıkçılara federal zammın tam ve zamanında ödenmesini kontrol etmelerini isteyen Putin, epidemiyolojik kurallara uyulması kaydıyla bölgelerde, temel sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin tekrar açılması için gereken koşulların sağlanmasını talep etti.

Putin ayrıca vatandaşlara yapılan koronavirüs test sayısının artırılması talimatını verdi.