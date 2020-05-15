Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir köyün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Boyabat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla söz konusu köyde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.