Isınan hava, koronavirüs salgınını unutturdu: İstanbullular iftar sonrası sahillere akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken ‘kontrollü sosyal hayat’ kurallarına İstanbul'un sahillerinde pek uyulmadığı görüldü. Havaların ısınmasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralını unutup her şey normalmiş gibi davranış sergilemesi dikkat çekti.