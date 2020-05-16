DSÖ'den Rusya’ya koronavirüsle mücadele övgüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, Rusya’nın koronavirüsle mücadelede aldığı tedbirlerden ve yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Ryan basın brifinginde, “Rusya’da geniş kapsamlı test çalışmaları çok iyi organize edildi, testler halka sunuldu” dedi.

Ancak vaka sayısında artışın devam ettiğini dile getiren Ryan, bunun sağlık sistemi üzerinde büyük yük olduğunu söyledi.

Rusya’daki koronavirüs kaynaklı ölüm oranının küçük olduğuna ilişkin ellerinde raporlar olduğunu söyleyen Ryan, ölümlerin kaydıyla ilgili Moskova ile görüşmelerin devam ettiğini anlattı.