ABD, Türkiye, Hindistan ve Çin'deki Rus vatandaşları ülkeye dönüyor

ABD, Türkiye, Hindistan ve Çin'de bulunan Rusya vatandaşlarının düzenlenecek özel seferlerle ülkeye dönecekleri bildirildi.

Stopkoronavirus.ru sitesinin haberine göre, New York-Moskova ve Antalya-St. Petersburg, Moskova-Goa-Krasnoyarsk ve Sijiao-İrkutsk seferlerinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Moskova-Goa-Krasnoyarsk seferini yapacak uçağın daha sonra Yekaterinburg ve Moskova'ya uçması planlanıyor.

Rusya, 27 Mart’ta Kovid-19 pandemisi nedeniyle, diğer ülkelerle olan düzenli ve charter seferlerini durdurdu.

Yabancı ülkelerdeki Rus vatandaşlarını ülkeye getiren uçuşların yanı sıra, kargo, posta, sağlık, insani, transit ve hükümetin özel kararıyla gerşekleştirilen uçuşlara izin veriliyor.