Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 4 bin 96 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 067, can kaybı 4 bin 96 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam can kaybı 4 bin 96'ya yükseldi. 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 2004 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 108 bin 137 oldu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım."

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uqHd3kvAqI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 16, 2020

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Sağlık Bakanı Koca dün koronavirüse ilişkin yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullanmıştı.





Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:

Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HfEphDs3WD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2020

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