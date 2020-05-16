Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Hasanlar köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, "Hisarcık'a bağlı Hasanlar köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs saat 15:00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
Öte yandan, köy girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altına aldığı görüldü.
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