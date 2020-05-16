Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 311 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 800 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 311 bin 400'e ulaştı. Dünyada 1 milyon 802 bin 271 kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 311 bin 400'e vaka sayısı ise 4 milyon 670 bin 9'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 88 bin 678 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 34 bin 466 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 763 ile İtalya, 27 bin 563 ile İspanya, 27 bin 529 ile Fransa, 15 bin 46 ile Brezilya, 9 bin 5 ile Belçika, 8 bin 1 ile Almanya, 6 bin 937 ile İran, 5 bin 670 ile Hollanda, 5 bin 595 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

Meksika (4 bin 767), Türkiye (4 bin 55), Hindistan (2 bin 760), İsveç (3 bin 674), Ekvador (2 bin 594), Rusya (2 bin 537), Peru (2 bin 392), İsviçre (1878), İrlanda (1518), Portekiz (1203), Endonezya (1089) ve Romanya (1081).

Dünyada virüs bulaşan 1 milyon 802 bin 271 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (336 bin 964), İspanya (192 bin 253), Almanya (152 bin 600), İtalya (122 bin 810), Türkiye (108 bin 137), İran (93 bin 147), Brezilya (84 bin 970), Çin (78 bin 219), Rusya (63 bin 136) ve Fransa (61 bin 66) oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 696 bin 927'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 311 bin 400 kişi hayatını kaybetti.