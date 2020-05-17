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    İtalya Başbakanı Conte

    İtalya 'Virüsle yaşayacağımız dönem' olarak tanımladığı '2. Aşama'ya geçti: 'Salgına ilişkin veriler cesaret verici'

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    Koronavirüs salgını
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgına ilişkin verilerin cesaret verici olduğunu belirterek, sıkı tedbirleri gevşettikleri “2. Aşama”yı dikkatle karşıladıklarını söyledi.

    Başbakan Conte, Başbakanlık sarayı Chigi’nin avlusunda aylar sonra ilk kez gazetecilerin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyerek, 18 Mayıs'ta pek çok sektörün yeniden faaliyete geçeceği döneme ilişkin detayları paylaştı.

    Conte, daha önce "Virüsle yaşayacağımız dönem" olarak tanımladığı "2. Aşama"ya güven ve sorumlukla tam anlamıyla geçiş yaptıklarını ifade ederek, "2. Aşama’yı yeniden başlama arzusuyla ama dikkatli şekilde karşılıyoruz. Bulaşıcılık eğrisinin tekrar yükselebileceğinin farkında olarak hesaplanmış bir riskle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmek durumundayız aksi takdirde bir daha yeniden başlayamayız ve aşının keşfedilmesini, dağıtılmasını beklemek durumunda kalırız." ifadelerini kullandı.

    Ülkece gelişmiş bir izleme planları olduğunu belirten Conte, "Bu olmasa aksi takdirde yeniden açılma riskli olurdu. Çabalar, beklediğimiz sonuçları üretti. Salgına ilişkin veriler cesaret verici. Sonuçlar, doğru yolu izlediğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Conte, son olarak açıkladıkları 55 milyar avroluk teşvik paketinin tüm ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm olmayacağının farkında olduğunu ancak yine de yeniden başlamak zorunda olanlara yardım elini uzattıklarını anlattı. 

    Başbakan, 18 Mayıs Pazartesi günü ülkede pek çok şeyin yeniden faaliyete geçeceğini belirterek, "Kişisel bakım merkezleri, kuaförler, estetik merkezleri, restoranlar, bar, pizzacılar, dondurmacılar, pastaneler, barlar yeniden açılacak." dedi.

    "Epidemiyolojik eğri tekrar yükselişe geçebilir" uyarısında bulunan Conte, 18 Mayıs’tan itibaren sosyal hayatın da yeniden başlayacağını ancak semptomu olanlar için tedbirlerin aynı kalmaya devam edeceğini, 1 metrelik sosyal mesafenin gerekliliğini vurguladı.

    Conte, ülke genelinde yüzme havuzları ve spor salonlarının 25 Mayıs’tan, tiyatro ve sinemaların ise 15 Haziran’dan itibaren açılacağını bildirdi.

    Başbakan Conte, 3 Haziran’dan itibaren sınırlarını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine açacaklarını belirterek, "İtalya’ya gelenlere karantinayı kaldırıyoruz ki bu da turizm sektörünü hareketlendirecektir." ifadesini kullandı.

    'Ligin başlaması için gereken koşullar şu anda yok'

    Başbakan Conte, Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) geleceğine ilişkin ise 18 Mayıs’tan itibaren takımların grup halinde idmanlara başlayabileceklerine onay verdiklerini söyledi.

    Ligin tam olarak ne zaman başlayacağına yönelik soruya ise Conte, "Şampiyonamızı korumamız gerekiyor. Ligin yeniden başlaması için mevcut duruma ek olarak gereken bazı koşullar var ama onlar şu anda yok. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bunu büyük dikkatle takip ediyor. Sadece futbol için değil, diğer sporlar için de…" yanıtını verdi.

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