Bartın’a sahte seyahat belgesiyle girmeye çalışan şahısta koronavirüs tespit edildi

Bartın Valiliği, 9 Mayıs tarihinde seyahat izin belgesi niteliği taşımayan belgelerle seyahat eden ve Zonguldak’ın Perşembe beldesi istikametinden Bartın’a girmek isterken yakalanan ve Çeşmi Cihan öğrenci yurdunda karantina altına alınan 12 kişiden birinde korona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Seyahat izin belgesi niteliği taşımayan belgelerle seyahat eden ve Perşembe (Zonguldak)-Kozcağız (Bartın) tali kontrol noktasından Bartın’a girmek isterken 09.05.2020 tarihinde durdurulan araçta bulunan, Kocaeli İlinde hastane inşaatında çalışan 12 işçiden birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. İlimize dışarıdan gelenler, sağlık durumu netleşene kadar zorunlu karantinaya tabi tutulduğundan, bu kişiler Yurtta izolasyon altında kalmakta idi. Aynı minibüste seyahat ettiği kişiler negatif de olsa ilerleyen günlerde pozitife dönebilecek olması nedeniyle zorunlu karantina devam etmektedir.” denildi.

Başlatılan karantina uygulaması sayesinde olası bulaştırma risklerinin de ortadan kaldırılmış olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca, “İlimizde tedavisi devam eden 10 vaka tamamen il içi vakalar olup bu vakalar bile filyasyon çalışmaları sonucunda tespit edilip test sonuçları yurt karantinası sırasında belli olan kişilerdi. İlimize giriş yapmak isteyen kişilerin zorunlu olarak karantinaya alınması uygulaması sonucunda, dışarıdan gelen ve pozitif çıkan vakanın ve muhtemel vakaların köylerindeki hoş geldin temasları ve il içindeki izin nedeniyle yapacakları temaslar önlenmiş oldu. İçerideki vakalarımız bitmek üzereyken dışarıdan gelen kişilerin sağlık durumları netleşene kadar zorunlu olarak karantinada tutulma uygulaması, özellikle seyahat yoğunluğunun olduğu bayram tatili günlerinde de devam edecektir.” ifadesine yer verildi.