Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Rusya'da, Kovid-19'dan ölüm oranı tüm dünyada olduğundan 7.5 kat daha düşük

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'da, Kovid-19'dan ölüm oranının tüm dünyada olduğundan 7.5 kat daha düşük olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 310 bini geçti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Vesti Nedeli’ programına konuşan Golikova, “Peki neden Rusya'da koronavirüsten ölüm oranı bu kadar düşük ve neden bu enfeksiyonla mücadelenin sonucu bizde etkileyiciyken, diğerlerinin sadece kıskançlık ataklarına neden oluyor?” ifadelerini kullandı.

Rusya ve dünyanın diğer ülkelerinde Kovid-19’la mücadele yöntemlerini karşılaştıran Golikova, Rusya'da Kovid-19’dan ölüm oranının tüm dünyadan 7.5 kat daha düşük olduğuna dikkat çekti.