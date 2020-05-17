Sokağa çıkma yasağını delen 3 genç, uzun kovalamaca sonunda yakalandı: ‘Mahalle bizim, ev kira’

Ankara’da yaşları 20’den küçük 3 genç, sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnedi. Kontrol noktasında polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve uzun kovalamaca sonunda yakalanan gençler, "Mahalle bizim abi, ev kira” dediler.
Başkent’te sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyerek dışarı çıkan Olcay Çakır (19), E.Ç. (16) ve F.U. (17) ehliyetsiz olarak otomobil kiraladı. Olcay Çakır idaresindeki kiraladıkları 06 GY 062 plakalı otomobille Altındağ ilçesinde gezmeye başlayan gençler, polis kontrol noktasındaki ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis kontrol noktasında durmayarak kaçmaya başlayan 3 gencin içinde bulunduğu otomobili takibe alan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Caddesi üzerinde otomobili önünü ve arkasını keserek durdurdu. Kimlik kontrolleri yapılan 3 gencin de 20 yaşının altında olduğu ve ehliyetsiz olarak otomobil kiraladıkları tespit edildi.
Kısıtlamayı çiğneyerek sokağa çıkan 3 gence ‘sokağa çıkma kısıtlamasını çiğnemekten’ kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesilirken, ayrıca sürücü Olcay Çakır’a ehliyetsiz araba kullanmaktan 2 bin 473 lira ve otomobili kiraladıkları araba sahibine de ‘ehliyeti olmayan birisine araba vermekten’ 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.
'Ceza yedik yapacak bir şey yok'
Basın mensuplarının sokağa çıkma kısıtlamasına neden uymadıkları sorusu üzerine gençler hep bir ağızdan, “Mahalle bizim, ev kira” cevabını verdiler. Ehliyetsiz sürücü Çakır, "Cenazemiz var. Ceza yedik yapacak bir şey yok. Bırakın oynasınlar, şarkının en güzel yeri bize gelecek abi" dedi. Trajikomik bir görüntü oluşturan gençler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, trafikten men edilen otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.
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