Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerinde koronavirüsün bulaşması azalıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Harvard ve MIT’de yapılan çalışmalarda 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında koronavirüsün bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu.
Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor.”
Yeni bir çalışma;— Ates Kara (@AtesAtesKara) May 17, 2020
Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor pic.twitter.com/EP74Dj2DNh
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