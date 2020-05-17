Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerinde koronavirüsün bulaşması azalıyor

Yeni bir çalışma;

Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor pic.twitter.com/EP74Dj2DNh