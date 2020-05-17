DSÖ: Kovid-19’dan korunmak için dezenfektan püskürtmek etkili bir yöntem değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsten korunmak için kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan dezenfektan püskürtme veya fumigasyon işlemlerinin Kovid-19’a karşı etkili olmadığını bildirdi.

DSÖ’den yapılan açıklamada, kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan dezenfektan püskürtme veya fumigasyon işlemlerinin Kovid-19’a karşı etkili olmadığı ifade edildi.

Açıklamaya göre koronavirüsten korunmak için kullanılan bu yöntem, dezenfektanın etki alanının dışında gerekli etkiyi göstermiyor, bunun da ötesinde gözlere, solunum sistemine zarar verebiliyor ve cildi tahriş edebiliyor.

Bir takım yüzeyleri dezenfekte etmek gerektiğinde bunun dezenfektanlı bezlerle yapılmasının daha iyi olacağı belirtilen açıklamada, bu işlemden önce ise bir fırça veya ıspatula ile organik kir kalıntılarının kaldırılması gerektiği hatırlatıldı.

Dezenfektanların çamurla temas ettiklerinde etkisini yitirdiklerinden dolayı caddelerde kullanılmasını da önermediğini vurgulayan DSÖ, “Bu maddelerin insanlara püskürtülmesi (örneğin koridor ya da çeşitli odalarda) kesinlikle önerilmiyor. Bu fiziki ya da psikolojik açıdan zararlı olabilir ve virüsü taşıyan bir kişinin enfeksiyonu damlacık yoluyla ya da doğrudan temasla yaymasını azaltmaz” ifadelerini kullandı.