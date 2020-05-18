Güney Kore: Boş kalan tribünlere 'seks oyuncakları' yerleştiren kulüp özür diledi

Salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından futbol sezonunun yeniden başladığı Güney Kore’de, FC Seoul ile Gwangju FC arasında oynanan maç farklı bir açıdan ülke gündemine yerleşti.

Seyircisiz oynama kararı nedeniyle boş kalan tribünleri doldurmak için sıradışı bir yöntem izleyen FC Seoul, koltuklara şişme bebekler yerleştirdi. Pornografinin yasak olduğu ülkede, şişme kadınlardan bazılarının seks sitelerinin reklamını yapan ilanlar tuttuğu da görüldü.

Taraftarların kulübü seks oyuncağı kullanmakla suçlaması üzerine bir açıklama yapan FC Seoul, şişme kadın değil ‘seçkin mankenler’ kullandıklarını söyleyerek kendini savundu. Ancak kulüp, ‘mankenleri’ seks oyuncakları üreticisi Dalcom adlı firmadan aldığını kabul etti.

© AFP 2020 / FC Seoul, şişme kadın değil ‘seçkin mankenler’ kullandığını söyleyerek kendini savundu.

Firmayı araştırmamışlar

Kulüp yetkilisi Lee Ji-hoon, firmadan kendilerine böyle bir teklif geldiğini, kabul etmeden önce firma hakkında yeterince araştırma yapmadıklarını söyledi. Başlangıçta, mankenlerin fazlasıyla insana benzediğini düşündüğünü itiraf eden Lee, bunların seks oyuncağı olmasına ihtimal vermediğini belirtti.

Şubat ayında yeniden başlaması beklenen K League, salgın nedeniyle 8 Mayıs’ta ancak start vermişti.

Sıkı hijyen önlemleri altında başlayan ligde kulüpler, seyirci yasağını çeşitli yöntemlerle aşmaya çalışıyor. Daha önce de bazı kulüpler, boş koltuklara maske takan seyirci maketleri, pankartlar, hatta sebze bile yerleştirmişti.