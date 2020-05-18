Normalleşmeye hız veren Yunanistan'da Akropolis yeniden ziyarete açıldı

Salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Yunanistan’da, iki aylık bir aranın ardından Akropolis başta olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.

Salgın sonrası normalleşme adımlarına hız veren Yunanistan, başkent Atina’nın simgesi haline gelen Akropolis başta olmak üzere tüm açık hava arkeolojik alanları yeniden ziyaret açtığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakelaropulu ve Kültür Bakanı Lina Mendoni’nin de hazır bulunduğu açılış töreninde, tüm katılımcıların ve gazetecilerin maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, “Arkeolojik alanlar, ülkenin kültürel temellerinin aşamalı olarak yeniden başlatılmasının ilk aşaması olan 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren açık olacak” denildi. Ancak tüm müzelerin açılmasının haziran ayının ortasını bulacağı belirtildi.

Tüm alanın dezenfekte edildiği, ayrıca mesafenin korunmasını sağlamak için ayırma ekranlarının da konulduğu belirtildi.

Yunanistan’ın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Akropolis, geçen yıl 2.9 milyon kişiyi ağırlamıştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 14’lük bir artışa denk geliyordu.

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran salgını daha hafif atlatan Yunanistan’da altı haftalık bir karantinanın ardından geçen hafta tedbirleri gevşetmeye başlamıştı. Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 163 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 2 bin 834’e ulaştı.