Rusya’da 8926 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 81 bölgede 8926 arttı. Ayrıca 91 hasta hayatını kaybetti, 2836 hasta taburcu oldu. Toplam vaka sayısı 290 bin 678’e çıktı.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 1 Mayıs'tan beri ilk kez gün içinde 9 binin altına düştü, 8926 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakaların büyük kısmı başkent Moskova’da (3238) görüldü, ancak burada da vaka sayısı nisan göstergelerine kadar gerilemiş oldu.

Günlük vakaların 921’i Moskova bölgesinde, 425’i St. Petersburg’da kaydedildi.

Yeni vakaların yüzde 40’ından fazlasında bir semptom gözlenmedi.

Gün içinde 91 kişi hayatını kaybetti, 2836 kişi de iyileşti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 290 bin 678’e, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2722’ye, iyileşenlerin sayısı da 70 bin 209’a yükseldi.

Dün kaydedilen vaka ve ölen sayısı 9709 ve 94’tü.