Koronavirüsü 2 kere yenen 74 yaşındaki adam: Allah'ın bir hediyesiydi bana, hediyeyi verdi, geri de aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına iki kere yakalanan 74 yaşındaki İsa Resul Önder, rahatsızlığı nedeniyle 5 yıldır dışarı çıkmadığını söyledi. Bu nedenle koronavirüse nasıl yakalandığını bilmediğini belirten Önder, "Koronavirüs Allah'ın bir hediyesiydi bana. Hediyeyi verdi, geri de aldı. İki defa Allah'ın yardımıyla yendim ben bunu" dedi.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına iki kez yakalanan ve yenen 74 yaşındaki İsa Resul Önder, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

'5 yıldır dışarı çıkmıyorum, nasıl yakalandım ben de bilmiyorum'

Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirten Önder, şunları kaydetti:

"Rahatsızlanınca çocuklarım hastaneye götürdü. Orada testler yaptıktan sonra koronavirüs olduğum belirlendi ve hastaneye yatırıldım. 14 gün yattım ilk 5 günü çok zordu, çok kötüydü. 14 günün sonunda beni taburcu edip ambulansla eve getirdiler. 14 gün de evde karantina sürecimiz başladı, eşim diğer odada ben bu odada kaldım. 14 gün sonunda 11 Mayıs Pazartesi günü kontrole gittik. Tahlil için bir sürüntü aldılar ve salı günü gece eve gelip ambulansla hastaneye götürdüler ve testin pozitif olduğunu söylediler.

Tekrar yattık ve cumartesi günü taburcu ettiler. Hastalığı yendim ve tekrar hayata döndüm. Şimdi çok iyiyim, bir sıkıntım yok. Omurilik zedelenmesinden dolayı ameliyat olduğum için 5 yıldır hiç dışarı çıkmıyorum. Koronavirüse nasıl yakalandım onu ben de bilmiyorum. Cenab-ı Allah'ın bir hediyesiydi bana. Hediyeyi verdi, geri de aldı. 2 defa oldu, 2 defa Allah'ın yardımıyla yendim ben bunu. Tabii bu biraz da sabır işi, üzerine almama, doğal karşılama işi. Allah'tan gelen her şeye açık olmamız lazım. Razıyız, Allah verdi Allah da aldı."

'Evde kal' çağrısı yaptı

İnsanlara evde kalma çağrısında bulunan İsa Resul Önder, hastalığı yenmede insanın metanetini korumasının önemli olduğunu belirterek, "Ben bu hastalığı yenmek için metanetimi hiç bozmadım. 'Bu bende yok' diyerek hastalığı üstüme hiç almadım. Bütün hastalara da benim tavsiyem üstlerine almasınlar, 'Bu bende var' diye endişe etmesinler, kurallara da uysunlar. Dışarı çıkmak isteyenler çıkmasınlar, sabretsinler, evde kalsınlar. Zaten o ilk 5 günü ben nasıl geçirdim bilmiyorum. Çok kötüydüm, ne yemeğin ne de suyun tadı vardı. 5 gün sonra Allah beni şifaya kavuşturdu" diye konuştu.