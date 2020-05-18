Araştırma: Güney Kore'de tek bir fitness dersi 112 koronavirüs vakasına neden oldu

Güney Kore’de, şubat ayında yaklaşık 30 eğitmenin katıldığı bir Latin dansları çalışmasının, 112 koronavirüs vakasına neden olduğu tahmin ediliyor. Çalışma sırasında eğitmenlerin hiçbirinin semptom göstermediği belirtiliyor.

Güney Kore’de yapılan bir araştırma, spor salonları gibi kapalı ve nemli ortamlarda koronavirüsün ne hızla yayıldığını ortaya koydu.

Cheonan kentinde 15 Şubat’ta yapılan dört saatlik Latin dansları eğitiminin, tek başına ülkede 112 farklı koronavirüs vakasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Belirti görülmedi, ders vermeye devam ettiler

Yaklaşık 30 eğitmenin katıldığı etkinlik sırasında katılımcılardan hiçbirinde hastalık belirtisi görülmedi, dolayısıyla eğitmenler bu toplu çalışmanın ardından yaklaşık bir hafta boyunca kent genelindeki 12 farklı merkezde ders vermeyi sürdürdü. Ancak daha sonra yapılan testlerde sekiz eğitmende koronavirüs tespit edildi.

Yayılma hızı yüzde 26 olarak belirlendi

Bu derslere katılan. Bu öğrencilerin hepsinin kadın olduğu, yaş ortalamasının 42 olduğu, yüzde 70’inin derslerden yaklaşık üç gün sonra hastalık belirtisi gösterdiği ancak kalanlarının hiç belirti taşımadığı kaydedildi.

Araştırmayı yürüten Dankook Üniversitesi Hastanesi uzmanları, “9 Mart itibariyle Cheonan'daki 12 farklı spor tesisinde fitness dansı dersleriyle ilişkili 112 koronavirüs vakası belirledik” diyerek virüsün ne kadar hızlı yayıldığını ortaya koydu.

112 vakanın yarısının eğitmenlerle doğrudan temastan kaynaklanırken, kalanı da sınıf dışında başka insanlara temas yoluyla gerçekleşti.

Araştırmacılar, spor salonları kapanmadan önce toplamda 217 kişinin virüse maruz kaldığını düşünüyor. Bu da yüzde 26.3’lük bir yayılma hızına denk geliyor.

Uzmanlar, “Spor tesislerindeki nem, ılık atmosfer ve yoğun fiziksel egzersizle oluşan türbülanslı hava akışı, izole damlacıkların daha yoğun bir şekilde bulaşmasına neden olabilir” dedi.