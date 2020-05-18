Bolşoy Tiyatrosu umutlu: Salgın durumu imkan verirse eylülde açılacak

Koronavirüs nedeniyle perdelerini kapatan Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü ve köklü Bolşoy Tiyatrosu, salgınla ilgili durumun olanak vermesi halinde sonbaharda yeniden seyirciyle buluşmayı umuyor.

AFP’ye konuşan Bolşoy Tiyatrosu Genel Müdürü Vladimir Urin, ‘iyimser senaryo’ dahilinde provaların temmuz sonunda başlayacağını, bunun sanatçıların ısınması için yeterli bir zaman olduğunu belirtti.

“Eylül ortasında sezonu açmayı çok fazla umuyorum” diyen Urin, ülkede salgınla ilgili kısıtlamalar tamamen kaldırılmadıkça tiyatroyu açmayacaklarını da vurguladı.

Urin, “Seyirci maske takıp sosyal mesafeye uysa da sahnedekiler takamayacak” dedi.

‘Sanatçılar sahneye dönmek istiyor’

Bolşoy Tiyatrosu, Moskova’daki diğer tiyatrolar gibi, çok sayıda kişinin katıldığı kamuya açık etkinliklerin yasaklandığı 16 Mart’tan beri hiçbir gösteri yapmadı.

Bu süreçte yine de çoğu zaman tiyatroya gidip geleceğe dair planlar yaptığını belirten 73 yaşındaki Urin, sahneden uzak kalmanın daha çok sanatçılar için sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Urin, “Elbette oluşan ruh hali iyi değil ve hepsi sahneye dönüp provalara başlamak istiyor” ifadesini kullandı.

‘Yeterli birikimimiz var’

Rusya hükümeti salgın döneminde sanatı desteklemek için 3.8 milyar ruble (51.5 milyon dolar) ek bütçe tahsis ettiğini duyurdu. Urin’e göre, Bolşoy Tiyatrosu, varlığını sürdürmek için yeterli birikim ve desteğe sahip.

Urin, “Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum. Bolşoy Tiyatrosu faaliyet gösterdiği sırada doğal olarak iyi durumdaydı, bu nedenle elimizde tampon görevi görecek küçük bir miktar mevcut, devlet ödeneğimiz de” dedi.

Urin karantina kısıtlamalarının 31 Mayıs’tan itibaren kaldırılmaya başlanacağı tahmininde bulunarak, tiyatroyu açma planlarını da bunun üzerinden yaptığını itiraf etti.

Urin, karantinadan bu tarihte çıkacaklarına dair bir umudun olduğunu, ancak olacakları kimsenin tahmin edemeyeceğini ekledi.

Urin’e göre, dünyadaki diğer opera ve bale kuruluşları, salgının ardından yeniden perdelerini aralamak konusunda daha karamsar bir tutum içerisinde.

Yakın zamanda New York’taki Metropolitan Opera Genel Müdürü Peter Gelb ile konuştuğunu belirten Urin, meslektaşının ocak ayına kadar açılamayacaklarını düşündüğünü ifade etti.

‘Yabancı konuk sanatçılar seyahat kısıtlamaları nedeniyle sahne alamayacak’

Urin’e göre, salgından sonra yeniden faaliyet göstermeye başladıklarında ‘işler değişecek’.

Sahnelenecek ilk performanslarda seyahat kısıtlamaları nedeniyle yabancı konuk yıldızlar bulunamayacak ve sadece Rusya’daki sanatçılar yer alabilecek.

Rus yazar Mihail Bulgakov’un ‘Usta ile Margarita’ eserinin bale uyarlamasının bu ay planlanan prömiyeri ileri bir tarihe ertelenecek; zira gösterinin koreografı Romanyalı Edward Clug.

‘Daha az gösteri, daha ucuz bilet’

Virüsün ekonomi üzerindeki etkisi, daha az gösteri yapılması ve biletlerin daha ucuza satılmasına yol açacak.

Urin, “Öncelikle yeni gösteri sayısını azaltacağız, çünkü müzikal performansa harcanan paranın toplanması şu an için imkânsız. Bu Bolşoy, Metropolitan ve Paris Opera için bile böyle. Bilet fiyatlarına da elbette değişikliğe gidilecek, elbette düşürülecekler. Birçok insanın Bolşoy Tiyatrosu fiyatlarıyla bilet alabilecek durumda olamayacağını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 81 bölgede 8926 arttı. Ayrıca 91 hasta hayatını kaybetti, 2836 hasta taburcu oldu. Toplam vaka sayısı 290 bin 678’e çıktı.