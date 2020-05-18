Putin’den Rusya’daki Müslümanlara Ramazan Bayramı’nı evlerinde kutlama çağrısı

Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin yönetimi ve toplum temsilcileri ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Putin, bu vesileyle Rusya genelindeki Müslümanlara seslenerek, kendilerinden müftülerin çağrılarına kulak vermelerini, Ramazan Bayramı’nı evlerinde kutlamalarını ve toplu halde ibadet etmemelerini istedi.

Toplantıda yaptığı konuşmanın başında Putin, tüm Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının bu yıl 24 Nisan’da başlayıp 23 Mayıs’ta sona ereceğini ve ardından Ramazan Bayramının kutlanacağını hatırlattı.

Rus lider, “Cumhuriyetteki insanların bu bayramla ilgili yaklaşımlarını, geleneklerini nasıl koruduklarını biliyorum. Din adamlarının inananları, İslam takipçilerini bu dönemde bayramı evlerinde kutlamaya, toplu ibadetlerden ve arkadaşları ile büyük gruplar halinde toplanma geleneğinden vazgeçmeye çağırdıklarını da biliyorum” dedi ve ekledi:

“Otoritelerin bu çağrısına kulak verilmesini bekliyorum.”