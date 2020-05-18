Şi: Çin koronavirüsle olan savaşta başından beri sorumlu, şeffaf ve açık hareket etti

Salgın nedeniyle ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan Dünya Sağlık Asemblesi’nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başından beri ‘sorumlu, şeffaf ve açık’ hareket ettikleri savundu. Şi ayrıca koronavirüsle ilgili tüm bilgileri ‘zamanında’ dünyayla paylaştıklarını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asemblesi’nin 73. toplantısı, örgüt tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Salgınla mücadele konusundaki tutumu nedeniyle gözlerin Çin’e çevrildiği toplantıda 194 ülkenin temsilcilerine hitap eden Devlet Başkanı Şi Cinping, başından beri ‘sorumlu, şeffaf ve açık’ davrandıklarını savundu.

'Kontrol ve tedavi deneyimini dünyayla paylaştık'

Şi, “Çin’de, özenli çabalar ve muazzam fedakârlıklardan sonra virüsle ilgili durumu tersine çevirdik, halkımızın hayatını ve sağlığını koruduk. Başından beri açıklık, şeffaflık ve sorumlulukla hareket ettik. Koronavirüsü kontrol ve tedavi etmek için elimizden geleni yapmalıyız, en acil görev budur. Her zaman insanları ön plana koymalıyız” dedi.

DSÖ’ye 2 milyar dolar kaynak

Tüm bilgileridünyayla ve DSÖ ile paylaştıklarını vurgulayan Şi, “Genom dizilimini mümkün olan en kısa sürede açıkladık. Kontrol ve tedavi deneyimini hiçbir sınırlama olmaksızın dünyayla paylaştık. İhtiyacı olan ülkeleri desteklemek ve onlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık” ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün salgınla mücadeleye önderlik etmesini öneren Şi, bu kapsamda örgüte iki yıl için 2 milyar dolar kaynak aktaracaklarını açıkladı. Şi, bu paranın özellikle salgından etkilenen gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardım amacıyla kullanılacağını belirtti.

Çin, başta ABD olmak üzere pek çok ülke tarafından salgının gerçek boyutunu dünyadan saklamak ve DSÖ’ye ‘küresel acil durum’ ilan etmemesi için baskı yapmakla suçlanıyordu.

Koronavirüsün tek gündem maddesi olduğu Dünya Sağlık Asemblesi’nde ağırlıklı olarak acil aşı ve ilaç üretimiyle, bunun adil bir şekilde dağıtımı ele alınacak.