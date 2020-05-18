Şi: Çin koronavirüsle olan savaşta başından beri sorumlu, şeffaf ve açık hareket etti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asemblesi’nin 73. toplantısı, örgüt tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle toplandı.
Salgınla mücadele konusundaki tutumu nedeniyle gözlerin Çin’e çevrildiği toplantıda 194 ülkenin temsilcilerine hitap eden Devlet Başkanı Şi Cinping, başından beri ‘sorumlu, şeffaf ve açık’ davrandıklarını savundu.
'Kontrol ve tedavi deneyimini dünyayla paylaştık'
Şi, “Çin’de, özenli çabalar ve muazzam fedakârlıklardan sonra virüsle ilgili durumu tersine çevirdik, halkımızın hayatını ve sağlığını koruduk. Başından beri açıklık, şeffaflık ve sorumlulukla hareket ettik. Koronavirüsü kontrol ve tedavi etmek için elimizden geleni yapmalıyız, en acil görev budur. Her zaman insanları ön plana koymalıyız” dedi.
DSÖ’ye 2 milyar dolar kaynak
DSÖ’nün salgınla mücadeleye önderlik etmesini öneren Şi, bu kapsamda örgüte iki yıl için 2 milyar dolar kaynak aktaracaklarını açıkladı. Şi, bu paranın özellikle salgından etkilenen gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardım amacıyla kullanılacağını belirtti.
Çin, başta ABD olmak üzere pek çok ülke tarafından salgının gerçek boyutunu dünyadan saklamak ve DSÖ’ye ‘küresel acil durum’ ilan etmemesi için baskı yapmakla suçlanıyordu.
Koronavirüsün tek gündem maddesi olduğu Dünya Sağlık Asemblesi’nde ağırlıklı olarak acil aşı ve ilaç üretimiyle, bunun adil bir şekilde dağıtımı ele alınacak.
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