‘Koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini’ sorgulayan Bloomberg, iki kez başlık değiştirmek zorunda kaldı

Bloomberg ajansı Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölümler konusundaki yazısının başlığını iki kez değiştirdi. Yazının ilk başlığı ‘Uzmanlar koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini bilmek istiyor’ şeklindeydi.
Kurumun bu tür bir başlığı nasıl kullanabildiğini anlayamadığını belirten Zaharova daha sonra gönderisini yenileyip Bloomberg’in başlığın ‘garip olduğunu’ fark ettiğini ve değişikliğe gittiğini belirtti.
Başlığın ilk olarak ‘Uzmanların koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğine ilişkin soruları var’ şeklinde değiştirildiğini kaydeden Zaharova, “Bu da ayrı bir mesele. Belli ki uzmanlar gücenmiş” ifadelerini kullandı.
Rus Sözcüye göre, bir gün sonra, yani 16 Mayıs’ta başlık yine değiştirildi ve ‘Uzmanların Rusya’daki Kovid-19 ölümleri verileri konusunda soruları var’ halini aldı.
Yazıya göre, Rusya’da ölüm oranı yüzde 1’den azken, İspanya, Fransa ve İngiltere’de bu oran yüzde 12-14, ABD’de yaklaşık yüze 6, Almanya’da yaklaşık 4.5 seviyesinde. Dünya genelinde ortalama ölüm oranı ise yüzde 6.8.
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