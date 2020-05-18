‘Koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini’ sorgulayan Bloomberg, iki kez başlık değiştirmek zorunda kaldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğinin’ sorulduğu bir yazı yayınlayan Bloomberg’in, yazının başlığını iki kez değiştirdiğine dikkat çekti. Rus Sözcü, salgın konusunda bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü ‘herkesin çoktan anladığını’ belirtti.

Bloomberg ajansı Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölümler konusundaki yazısının başlığını iki kez değiştirdi. Yazının ilk başlığı ‘Uzmanlar koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini bilmek istiyor’ şeklindeydi.

Durumu fark eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Rusya’ya karşı salgın konusunda bir dezenformasyon kampanyası başlatıldı, bunu herkes anladı” ifadelerini kullandı.

Kurumun bu tür bir başlığı nasıl kullanabildiğini anlayamadığını belirten Zaharova daha sonra gönderisini yenileyip Bloomberg’in başlığın ‘garip olduğunu’ fark ettiğini ve değişikliğe gittiğini belirtti.

Başlığın ilk olarak ‘Uzmanların koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğine ilişkin soruları var’ şeklinde değiştirildiğini kaydeden Zaharova, “Bu da ayrı bir mesele. Belli ki uzmanlar gücenmiş” ifadelerini kullandı.

Rus Sözcüye göre, bir gün sonra, yani 16 Mayıs’ta başlık yine değiştirildi ve ‘Uzmanların Rusya’daki Kovid-19 ölümleri verileri konusunda soruları var’ halini aldı.

Söz konusu yazıda Rusya’da doğrulanmış koronavirüs vakaları arasındaki ölümlerin neden diğer ülkelerdekinden katbekat daha az olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Yazıya göre, Rusya’da ölüm oranı yüzde 1’den azken, İspanya, Fransa ve İngiltere’de bu oran yüzde 12-14, ABD’de yaklaşık yüze 6, Almanya’da yaklaşık 4.5 seviyesinde. Dünya genelinde ortalama ölüm oranı ise yüzde 6.8.