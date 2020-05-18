Kayıt
16:22 18 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya-Moskova-koronavirüsle mücadele

    ‘Koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini’ sorgulayan Bloomberg, iki kez başlık değiştirmek zorunda kaldı

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (188)
    0 00
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104206/69/1042066973_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_92347197786fc6d5684bcf95b44563d9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005181042067016-koronavirusun-neden-daha-fazla-rusu-oldurmedigini-sorgulayan-bloomberg-iki-kez-baslik-degistirmek/

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğinin’ sorulduğu bir yazı yayınlayan Bloomberg’in, yazının başlığını iki kez değiştirdiğine dikkat çekti. Rus Sözcü, salgın konusunda bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü ‘herkesin çoktan anladığını’ belirtti.

    Bloomberg ajansı Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölümler konusundaki yazısının başlığını iki kez değiştirdi. Yazının ilk başlığı ‘Uzmanlar koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğini bilmek istiyor’ şeklindeydi.

    МИД РФ
    Rus Dışişleri'nden Stoltenberg'in 'dezenformasyon' iddialarıyla ilgili yorum
    Durumu fark eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Rusya’ya karşı salgın konusunda bir dezenformasyon kampanyası başlatıldı, bunu herkes anladı” ifadelerini kullandı.

    Kurumun bu tür bir başlığı nasıl kullanabildiğini anlayamadığını belirten Zaharova daha sonra gönderisini yenileyip Bloomberg’in başlığın ‘garip olduğunu’ fark ettiğini ve değişikliğe gittiğini belirtti.

    Başlığın ilk olarak ‘Uzmanların koronavirüsün neden daha fazla Rus’u öldürmediğine ilişkin soruları var’ şeklinde değiştirildiğini kaydeden Zaharova, “Bu da ayrı bir mesele. Belli ki uzmanlar gücenmiş” ifadelerini kullandı.

    Rus Sözcüye göre, bir gün sonra, yani 16 Mayıs’ta başlık yine değiştirildi ve ‘Uzmanların Rusya’daki Kovid-19 ölümleri verileri konusunda soruları var’ halini aldı.

    A medical worker puts on her personal protective equipment (PPE) at Lomonosov Moscow State University's Clinic where patients suffering from the coronavirus disease are treated, in Moscow, Russia.
    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Rus Dışişleri, FT ve NYT'den Rusya'daki Kovid-19 vakalarına ilişkin iddialarını reddetmelerini talep edecek
    Söz konusu yazıda Rusya’da doğrulanmış koronavirüs vakaları arasındaki ölümlerin neden diğer ülkelerdekinden katbekat daha az olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

    Yazıya göre, Rusya’da ölüm oranı yüzde 1’den azken, İspanya, Fransa ve İngiltere’de bu oran yüzde 12-14, ABD’de yaklaşık yüze 6, Almanya’da yaklaşık 4.5 seviyesinde. Dünya genelinde ortalama ölüm oranı ise yüzde 6.8.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (188)
    Etiketler:
    ABD, Bloomberg, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Mariya Zaharova, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bolu’da vatandaşlar çocuk parkındaki tahterevalliye binerek doyasıya eğlendi.
    65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
    Karikatür
    Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet