Afrika Birliği, salgına karşı yardım çağrısında bulundu

ABD’nin ardından koronavirüs salgınının yeni merkezi olmasından endişe edilen Afrika, yardım çağrısında bulundu. “Kıta, bu virüsün yıkıcı etkilerine karşı son derece savunmasız” diyen Afrika Birliği, borç erteleme ve tıbbi malzeme desteği talep etti.

Güney Afrika Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Genel Başkanı Cyril Ramaphosa, koronavirüs gündemiyle toplanan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asemblesi’nin 73. toplantısında 194 ülkenin temsilcilerine hitap etti.

Afrika’nın, salgının yeni merkezi olabileceği yönündeki öngörüleri hatırlatan Cyril Ramaphosa, “Afrika bu virüsün yıkıcı etkilerine karşı son derece savunmasız ve mümkün olan her türlü destek ve yardıma ihtiyaç duyuyor” dedi.

Yılda 190 bin kişi yaşamını yitirebilir

Ramaphosa, “Afrika Birliği bu belaya yanıt verebilmek adına oldukça temkinli adımlar attı. Afrika Birliği, gelişmekte olan ülkelere salgınla mücadele ve ekonomilerini yeniden inşa etme çabalarında yardımcı olunması çağrısı yaptı. Bu yardımın, borç ertelemesini de kapsaması gerekiyor. Ayrıca teşhis ve tedavi amaçlı tıbbi malzeme konusunda yardımı da içermeli” ifadelerini kullandı.

Aynı oturumda daha önce bir konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de, yardım konusunda Afrika’ya öncelik vermenin gerekliliğine dikkat çekti. Şi, kıta çapında 50 ülkeye tıbbi malzeme yardımı yaptıklarını belirtti ve ayrıca beş uzman ekip göndereceklerini açıkladı.

DSÖ, Afrika kıtasında salgına karşı etkili önlemler alınmadığı taktirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.