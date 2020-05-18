Matviyenko: Koronavirüs nedeniyle Çin'e yöneltilen suçlamalar asılsız, soruşturma yapılmasına karşıyız

Rus basınına demeç veren Matviyenko, Çin'e koronavirüs pandemisi nedeniyle yöneltilen suçlamalara ilişkin bir soru karşısında "Rusya, bu tür uydurma soruşturmalara, asılsız suçlamalara elbette karşı. Buna kesinlikle karşı çıkacağız" dedi.

Yetersiz önlem alan bazı ülkelerin, salgında olumsuz tabloyla karşı karşıya kalınca suçlu aramaya başladığını kaydeden Matviyenko, "Hatalarını, neleri yanlış yaptıklarını, güçlendirilmesi gereken yanlarını analiz etmek yerine, Çin'e sorumluluk yüklemeye başladılar. Çin'i neyle suçladıkları da belli değil, zira ortada hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Matviyenko, Çin'in koronavirüsten ilk darbe alan ülke olduğunu ve profesyonel kısıtlayıcı önlemler, sert karantina uygulaması sayesinde bununla başa çıktığını, koronavirüsle mücadele konusunda deneyim geliştirdiğini ve diğer ülkelere birkaç ay nefes alma imkanı sunduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bazı partnerlerimiz ise yaklaşan tehdidi ciddiye almadı, önlemleri zamanında uygulamaya koymadı ve suçlu aramaya, başta Çin olmak üzere sorumluluk yüklemeye başladı. Bu tür süreçlerin politize edilmesi çok tehlikeli, bu durum ciddi ve büyük bir endişe yaratıyor."

Bunun yanında Matviyenko'ya göre tüm dünya küresel salgın güvenliği sistemi geliştirmek için güçlerini birleştirmeli: "Koronavirüs aşısını geliştiren ilk ülke olmak için mücadele etmek yerine tüm insanlığın yararlanabileceği aşıyı daha kısa sürede geliştirmek için çabalarımızı birleştirmeliyiz."

ABD Başkanı Donald Trump, 'Çin'in virüsü bilerek yaydığı' suçlamalarına ilişkin "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı" demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang da, Trump'ın iddiaları karşısında "Kovid-19'un sorumluluğu konusuna gelince, vürüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu daha önce birçok kez dile getirdik. Çin, virüsün taşıyıcısı değil, aksine virüsün mağduru. Washington, düşmanının Pekin değil koronavirüs olduğunu anlamalı" ifadelerini kullanmıştı.