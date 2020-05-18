Hindistan'da koronavirüs nedeniyle mahsur kalan binlerce göçmen işçi kuyrukta bekledi

Hindistan'ın Gaziabad bölgesinde koronavirüs salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklarda bekledi.

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye sınırı bulunan Gaziabad bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklar oluşturdu.

İşçiler aileleri ile birlikte geldikleri Ram Lila Meydanı'nda kendileri için tahsis edilen tren veya otobüs seferlerine kayıt yaptırabilmek için sıraya girdi.

Kısıtlamaların hafifletilmesi hareketliliğe yol açtı

Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesiyle ülkede çeşitli eyaletlerde halkın sokağa ve araçların trafiğe çıkması hareketliliğe yol açtı.

Ülke basınındaki haberlere göre, aralarında başkent Yeni Delhi'nin de bulunduğu çeşitli şehirlerde küçük dükkan ve diğer işletmeler, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması kapsamında açıldı.

Başkent Yeni Delhi'de yetkililer, otobüslerin, tuk-tuk adı verilen üç tekerli ve normal taksilerin çalışmasına, sınırlı sayıda müşteri alması şartıyla izin verileceğini açıkladı.

Öte yandan, ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı süresince okullar, alışveriş merkezleri, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak. Uçak ve metro seferleri yapılmayacak, eyaletler arası tren seferleri ise bazı kısıtlamalarla sürecek. Spor tesisleri ve stadyumlar, seyircisiz olarak faaliyetlerine devam edebilecek.

Salgının yoğun olduğu bölgeler dışında, 60 yaş üzeri kişiler ve 10 yaş altı çocuklar dışındaki insanlar sosyal mesafe şartıyla dışarı çıkabilecek.

Dün, Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Afet İdaresi, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağını 31 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 97 bin 577'ye yükselirken, salgın dolayısıyla 3 bin 41 kişi yaşamını yitirdi.