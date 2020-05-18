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    İspanya'da koronavirüs

    İspanya'da korona ölümleri düşüyor: Uzun zaman sonra iki gün üst üste yaşandı

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    Koronavirüs salgını
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    İspanya'da uzun bir aranın ardından iki gün üst üste koronavirüsten can kaybı 100'ün altında gerçekleşti. Dün 87 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği İspanya'da bugün 59 can kaybı meydana geldi.

    İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak toplamda 27 bin 709'a çıktı.

    Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilerde Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüşün devam ettiği görüldü.

    Ülkede, dün 87 olarak açıklanan Kovid-19'dan günlük ölüm sayısı bugün 59'a indi. Ülkede uzun bir aradan sonra Kovid-19'dan ölüm sayıları son iki gündür 100'ün altında kaldı.

    Bakanlık, Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısını 27 bin 709 olarak verdi.

    Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 285'e gerilediği ve toplam vaka sayısının 231 bin 606 olduğu bildirildi.

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bini geçti.

    Salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığında oluşturulan komisyonun başkanlığını yapan Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, virüsün öldürme oranının, verilerin zirve yaptığı mart sonu ve nisan başında yüzde 11'de iken mayısın ilk haftasında yüzde 2'nin altına kadar indiğini vurguladı.

    Virüsün İspanya'daki evriminin değiştiğini, yeni vaka sayılarında son günlerde ciddi düşüş görüldüğünü kaydeden Simon, "Şu anda daha avantajlı bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Artık şüpheli vakaları da belirleyip gerekli izlemeyi yapabiliriz" dedi.

    Bu arada açıklanan verilerde, İspanya'nın 17 özerk yönetiminden 6'sında son 24 saatte Kovid-19'dan ölen olmadığı görüldü.

    İndirim yasağı kalktı, ülke genelinde ikinci aşamaya geçildi

    Öte yandan Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için dört aşamalı olarak hükümetin belirlediği kademeli normalleşme kapsamında ülkenin yüzde 70'inde bugün ikinci aşamaya geçildi.

    Restoran ve barların terasları yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlarken, 400 metrekareden küçük olan dükkanların da açılmasına izin verildi.

    Çok sayıda işletmecinin henüz kepenk açmadığı görüldü.

    Sağlık Bakanlığının kuyruk ve kalabalığa neden olabilir gerekçesiyle geçen hafta getirdiği indirim yasağı ise küçük işletmelerden gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

    Salgının en fazla görüldüğü kentlerden Madrid ve Barselona ise ilk aşamada kalmaya devam etti.

    İspanya'da Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali 5 Temmuz'a kadar uzatmak için çarşamba günü meclisin onayını isteyecek olan sol koalisyon hükümeti, muhalefetteki siyasi partilerle müzakeresini sürdürüyor.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Korona, İspanya
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