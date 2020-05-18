Çinli araştırmacı: Çinliler en az bir yıl daha maske takmalı

Çinli araştırmacı Zhang Boli, Çin halkının tıbbi maske takmaya alışması ve bu koruma gerecini en az bir yıl daha sürekli olarak taşıması gerektiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bilimsel çalışmalarda yer alan önde gelen araştırmacılardan Prof. Dr. Zhang Boli, Çin halkının tıbbi maske takmaya alışması ve bu koruma gerecini en az bir yıl daha sürekli olarak taşıması gerektiğini ifade etti.

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre Zhang, “En az önümüzdeki yılbaşına kadar, belki daha tam bir yıl boyunca maskesiz yapamayacağız ve biz buna kesinlikle hazır olmalıyız” açıklamasında bulundu.

Çinli yetkililerin koronavirüse ne şekilde karşı koyduklarını gözlemleyen Prof. Zhang, yurttaşlarını maskeleri normal yaşamın yeni bir parçası olarak görmeye çağırdı. Çinli araştırmacı, maskelerin salgının kontrol altına alındığı yerlerde dahi toplu olarak kullanılması gerektiğini savunuyor.

Resmi verilere göre Çin yönetimi hastalığın yayılmasını yavaşlatmayı başardı, salgının başlangıcından bu yana ülkede 84 bin Kovid-19 vakası kayıtlara geçti, 4 bin 600 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.