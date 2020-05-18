Rusya Sağlık Bakanı: DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadeledeki çabalarını destekliyoruz

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nin (DSA) açılışında konuşma yapan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’nın DSÖ’nün Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki çabalarını desteklediğini ifade etti.

Muraşko, "DSÖ’nün yeni koronavirüs pandemisi ile mücadeledeki çabalarını tümüyle destekliyoruz. Rusya Federasyonu, DSÖ'nün sağlık hizmetleri alanındaki uluslararası işbirliğinin lideri olarak güçlendirilmesini savunuyor. Örgütün Kovid-19 ile mücadelede çok taraflı çabaların koordinasyonundaki önemli rolünü vurguluyoruz" diye konuştu.

Muraşko ayrıca Rusya’nın DSÖ’ye yeni koronavirüsle mücadelede finansal ve metodolojik destek sağladığını, Rus uzmanların ise salgın ile mücadele kapsamında DSÖ’nün ülke misyonlarına katıldıklarını hatırlattı.