Beyaz Saray: Rusya’ya 200 adet suni solunum cihazı ücretsiz olarak teslim edilecek

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, ABD’nin koronavirüsle mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak Rusya’ya ücretsiz 200 adet suni solunum cihazı teslim edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, bazı medya kuruluşlarının 20 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde ABD'den Rusya'ya iki etap halinde gönderilmesi beklenen suni solunum cihazları ile ilgili haberlerinin sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.

Sputnik’e konuşan yetkili, ABD’nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak Rusya’ya ücretsiz 200 adet suni solunum cihazı teslim edeceğini söyledi

Yetkili, "Başkan (Vladimir) Putin’in yardım ricasına yanıt olarak Başkan (Donald) Trump, Rus halkına hediye olarak 200 adet suni solunum cihazının gönderilmesini önermişti. Bu teslimat, söz konusu önerinin hızlıca hayata geçirildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için ABD'ye 45 adet suni solunum cihazı, 15 bin respiratör ve 1 milyon maskeden oluşan bir uçak dolusu sağlık malzemesinin gönderildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD'ye tıbbi malzeme dolu büyük bir uçak gönderdiğini söylemişti.

Teslimat hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise, "Hepimizin hayatını tehdit eden ortak düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı" demişti.