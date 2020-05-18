Nijerya'da koronavirüs yasaklarını ihlal eden 1872 kişi gözaltına alındı

Nijerya'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son iki haftada uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1872 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son iki haftada uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1872 kişi gözaltına alındı.

Lagos Eyaleti Polis Sözcüsü Bala Elkana, basına yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların 1833'ünün mahkemeye sevk edildiğini, bu süre zarfında 20 toplu taşıma aracı ile 750 motosikletin trafikten men edildiğini bildirdi.

Ülkede koronavirüs nedeniyle başkent Abuja yanı sıra Lagos ve Ogun eyaletinde 5 hafta için ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve ardından 06.00 ile 20.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar 6 bin 959 Kovid-19 vakası görülürken, 182 kişi hayatını kaybetti.