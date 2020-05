Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den rapor açıklaması: Böyle bir çalışmanın yapıldığı doğru ancak makale haline getirilmedi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan 'Türkiye’nin ilk koronavirüs raporu' ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Böyle bir çalışmanın yapıldığını ancak makale haline getirildiği ve dergide yayımlandığı bilgisinin yanlış olduğunu söyleyen Özlü, “Bu sadece bir taslaktır” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde raporun 'The New England Journal of Medicine dergisinin ön baskısında yayımlandığı' öne sürülmüştü.

Özlü, kişisel Twitter hesabında şu mesajları paylaştı:

"Bugün bir gazetemizde 'Türkiye’nin ilk koronavirüs raporu' başlığıyla yayınlanan haberle ilgili olarak bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Böyle bir çalışmanın yapıldığı doğrudur. Ancak bu makale haline gelmemiş ve dergide yayınlanmamıştır.

Ben bu çalışma bulgularını başkalarıyla ve kamuoyuyla paylaşmadım. Ancak adı geçen dergiye yayınlanması için yüklendiğinde, dergi bu taslağı 125 yazarımıza bilgi için göndermiştir. Takiben taslağın önce sosyal medyada, sonrasında da medyamızda paylaşıldığını görüyorum.

Bu sadece bir taslaktır ve bir makale haline gelmemiştir. Yayın için değerlendirilme aşamasında iken, Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız 'çalışmamızın bakanlık verileriyle birleştirilerek daha geniş hasta verileriyle yayınlanması' önerisini kabul edip, yayını geri çektik.

​Bizim verilerimiz salgının ilk dönemlerinden 1014 hastamıza aittir. İlerleyen dönemde giderek artan ve şu an itibariyle 150 bini geçen Bakanlığımız bilgi havuzundaki hasta verilerini içeren ve ülkemizi daha iyi yansıtacağına inandığımız yayınları bekliyoruz."

Nuray Babacan'ın imzasıyla yayımlanan haberde, söz konusu bilimsel çalışma ile ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı: