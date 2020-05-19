‘Çin’de geliştirilen ilaç aşıya ihtiyacı ortadan kaldırabilir’

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk görüldüğü ülke olan Çin’den salgın ile mücadele konusunda sevindirici bir haber geldi.

NTV’nin Yahoo News’tan aktardığına göre, Pekin Üniversitesi’nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı.

A drug being tested by scientists at Peking University could not only shorten the recovery time for those infected, but even offer short-term immunity from the virus, researchers say.https://t.co/8x4456Y2kB — Yahoo Singapore (@YahooSG) May 19, 2020

​Ancak söz konusu ilacı Kovid-19’a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda virüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması.

Araştırmayı yapan ekip adına uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı. Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.

Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020’nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

Çin halihazırda 5 farklı koronavirüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.

Ancak uzmanlar aşının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.