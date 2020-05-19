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    Yunanistan: İngiltere'den gelecek turistler için karantina şartını kaldırabiliriz

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (215)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005191042074675-yunanistan-ingiltereden-gelecek-turistler-icin-karantina-sartini-kaldirabiliriz/

    Yunanistan, büyük oranda turizme bağlı ekonomisinin salgından göreceği zararı azaltmak amacıyla İngiliz turistlere karantina şartı aramadan kapılarını açabileceğini duyurdu. Yunanistan Turizm Bakanı “İngiltere de aynı şeyi yaparsa memnuniyetle karşılarız” derken, seyahat şirketleri haziran ortası için plan yapmaya başladı.

    Avrupa ülkeleri karantina önlemlerini bir bir gevşetirken, hâlâ pek çoğu kapalı olan sınırlar konusunda Yunanistan’dan önemli bir hamle geldi.

    Turizmi başlatmak isteyen Yunanistan, ülkeye gelecek yabancılara uygulanan 14 günlük karantina kuralını ilk aşamada İngiliz vatandaşlarını için kaldırabileceğini duyurdu.

    Turizm Bakanı Haris Theoharis, İngiltere’nin de Yunan turistler için aynısını yapması halinde bu uygulamanın yürürlüğe gireceğini belirtti. 

    İlk ülke olabilir

    BBC’ye konuşan Theoharis, Kısıtlamaları kaldırmaya başlamamızın ve olabildiğince çok engeli kaldırmamızın zamanı geldiğini düşünüyoruz ve İngiltere dahil diğer ülkelere çağrıda bulunuyoruz; bunu yaptığımızda karşılığını görmekten memnun oluruz. Yani eğer ileride İngiltere’den Yunanistan’a gelecekler için karantina uygulamazsak, İngiltere de aynı şeyi yaparsa memnuniyetle karşılarız” dedi.

    Barcelona Uluslararası Havalimanı
    © REUTERS / Nacho Doce
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    Eğer uygulama hayata geçirilirse Yunanistan İngiltere'ye şartsız kapılarını açan ilk ülke olacak.

    Yapılan açıklama üzerine seyahat şirketleri, haziran ortası için hazırlıklarını yapmaya başladı.

    Yunanistan'ın haziran ortasında turizm sezonunu açmaya hazırlandığı duyurmuştu. Ancak ülkeye gelenler için 14 gün karantina kuralı geçerliliğini koruyor.

    İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de gelecek aydan itibaren aynı karantina kuralının geçerli olacağını açıklamış ancak istisna yapılabileceği konusunda açık kapı bırakmıştı.

    ‘Hava köprüleri’ kuruluyor

    Söz konusu uygulama ‘hava köprüsü’ olarak adlandırılıyor. Genelde düşman bölgeler üzerindeki askeri uçuşları ifade eden bu tabir, salgın sırasında sıkça kullanılmaya başladı. Bu, karantina gerekmeden yolcuların ülkeler arasında seyahat edebilmesine olanak tanıyor.

    Avustralya, Yeni Zelanda ve Yunanistan gibi az sayıda vaka kaydedilen ülkelerin sıkı tedbirlerden muaf tutularak bu yola başvurabileceği belirtiliyor.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (215)
    Etiketler:
    Grant Shapps, Haris Theoharis, Turizm, Koronavirüs, Seyahat, Turist, Salgın, Karantina, İngiltere, Yunanistan
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