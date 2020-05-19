Eleştirilerin odağındaki DSÖ'ye uluslararası soruşturma başlıyor

Çin'den gelen baskılara boyun eğdiği iddia edilen, salgını geç ilan etmesiyle tepki çeken DSÖ hakkında uluslararası soruşturma yürütülmesin

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 73. toplantısı için video konferans aracılığıyla bir araya gelen 194 üye ülkeden 100'ü, örgütün salgın yönetimi konusunda denetlenmesi için sunulan önergeyi onayladı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen önerge, DSÖ hakkında 'tarafsız, bağımsız ve kapsamlı' bir soruşturmanın yürütülmesini öngörüyor. Soruşturmanın en kısa zamanda başlayacağı belirtildi.

Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye gönderdiği 'ültimatom mektubunun' ardından geldi. Trump, örgütün 30 gün içinde çalışmalarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaması halinde maddi desteğini kesmekle tahdit etmişti.

DSÖ, salgın süresince bazı adımları atmakta geç kaldığı ve yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle hedef tahtasına oturtulmuştu.