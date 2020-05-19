Rusya’da 5 senatör koronavirüs geçirdi

Rus parlamentosunun üst kanadı Fedeasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, Rus medyasına açıklamasında, “5 senatörümüz hastalık geçirdi. Neyse ki, durumları ağır değildi, ama testler pozitif sonuç verdi. Tüm senatörler artık iyileşti ve çalışmalarına geri döndü. Ayrıca Federasyon Konseyi personelinin bir kısmı da hastalandı. Bazılarına akrabalarından bulaşmış, başka sebepler de var. Hastaların çoğu iyileşti” ifadesini kullandı.

Federasyon Konseyi’nde, ilgili makamların tavsiyelerine ve kararlarına uygun olarak gereken tüm tedbirlerin alındığı ve kısıtlamaların uygulandığını anlatan Matviyenko, “Halihazırda sıkı bir maske-eldiven rejimi uygulanıyor, düzenli testler yapılıyor. Video konferanslar formatına geçmek zorunda kaldık, buna maalesef siz gazetecilerle yapılan görüşmeler de dahil” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, koronavirüsün yol açtığı sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik teklif paketinin hayata geçirilmesi için Federasyon Konseyi’nin, yeni yasa tasarılarına onay vermek üzere 20 Mayıs’ta toplanacağını bildiren Matviyenko, toplantı öncesinde senatörlerin yeniden koronavirüs testinden geçeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salona ancak test sonucu negatif çıkanlar girebilecek. Şu andaki durum, daha önce olduğu kadar vahim olmasa da rahatlamak için henüz çok erken. Disiplin ve kuralların uygulanması, başarımızın teminatıdır. Bu konuda örnek olmalıyız”.