Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4199'a yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 199'a yükseldi. Son 24 saatte 1022 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 4 bin 199'a yükseldi.

24 saatte 25 bin 382 test yapıldı ve 1022 kişiye tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 675 bin 517 kişi oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 1318 artarak 112 bin 895'e yükseldi.

Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/41C5V1VBKn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020

​Rakamları kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede" dedi.