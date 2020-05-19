Sağlık Bakanı Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, normalleşme sürecini görüştü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIMIZ SN. MEHMET NURİ ERSOY’LA, bakanlığımızda bir görüşme yaptık. Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek olan turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/iv2MawEYiD