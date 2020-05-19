Rusya Epidemiyoloji Merkezi: Kovid-19'a karşı bağışıklık aşıdan sonra bile altı aydan fazla sürmez

Rusya Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre Kovid-19’a karşı uzun süreli bağışıklığın mümkün olmadığı, antikorların dolaşımının yaklaşık altı ay sürdüğü belirtildi.

Rusya Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Bilimsel Araştırmalar Bölümü Müdür Yardımcısı Aleksander Gorelov, Kovid-19’a karşı uzun süreli bağışıklığın mümkün olmadığını, antikorların dolaşımının yaklaşık altı ay sürdüğünü söyledi.

Aleksander Gorelov, IgM sınıfı erken spesifik antikorlarının hastalığın beşinci ila yedinci gününde ortaya çıktığını ve ikinci ila üçüncü haftalar arasında vücudun geç IgG antikorları ürettiğini belirterek, ilkinin dolaşımının iki ay, ikincisinin ise altı ay veya biraz daha fazla sürdüğünü kaydetti.

Rossikaya Gazeta’ya konuşan Gorelov, şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüse karşı stabil, uzun süreli bir bağışıklığın oluşumunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu, bir kez hastalandıktan sonra hayatın geri kalanında bağışıklığın kazanıldığı kızamık, kabakulak veya kızamıkçık değil. Maalesef, gribin klasik bir örnek olarak gösterilebileceği solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık, aşılamadan sonra bile altı aydan fazla sürmez.”

Gorelov, bir kişinin hasta olup olmadığına kanındaki IgM antikorlarının varlığına göre karar verildiğini ve IgG antikorlarının varlığının ise hastalığın daha önce geçirildiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.