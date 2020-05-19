Latin Amerika Kovid-19’un yeni merkezine dönüşüyor: Bizi daha beter günler bekliyor

Latin Amerika’dan gelen endişe verici koronavirüs rakamları, bölgenin salgının yeni merkezi haline gelebileceğini gösteriyor. Toplu mezarlara gömülen ölüler yakınları tarafından bulunmaya çalışılıyor. Salgının dünyada çok yoğun yaşandığı, New York, Londra, Madrid gibi kentlerin durumuyla benzer durumlar soz konusu.

Der Spiegel’in Alexander Sarovic imzalı yazısında, Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin hızla arttığı ifade edildi. Ölülerin toplu mezarlara defnedildiği bölgede insanların ölen akrabalarını aradığı belirtildi.

Resmi kayıtlara göre, yaklaşık 15 bin 600 kişinin öldüğü ve 230 binden fazla vakanın tespit edildiği Brezilya, Latin Amerika’daki salgının merkez üssü haline geldi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Brezilya Şefi Ana de Lemos, bölgede koronavirüs vaka ve ölüm oranlarında son haftalarda rekor seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Latin Amerika’nın bazı kentlerdeki durumun, ABD ve Avrupa’da salgının pik noktasında görülen durumla karşılaştırılabilir nitelikte olduğu kaydedilen yazıda, “Peru’nun başkenti Lima’da her zamankinden 2 kat daha fazla insan ölüyor. Rakamlar, Paris’teki salgının en kötü ayı ile karşılaştırılabilir” ifadesine yer verildi.

Brezilya’nın 2 milyon nüfuslu Manaus kentinde ölüm oranının 3’e katladığı belirtilirken bunun, Avrupa’da en ağır durumun kaydedildiği Londra ve Madrid ile benzer gelişme olduğu ifade edildi.

İkinci New York

Önceki senelere göre 5 kat daha fazla insanın öldüğu Ekvador’un Guayaquil kentinin de ikinci New York olma yolunda olduğunu kaydedildi.

Yazıda ayrıca Brezilya’da, koronavirüsten ölenlerin toplu mezarlara gömülmeye başladığına dikkat çekiliyor. Ölülerin, birbiri üstüne yığılmış tabutlar içinde gömüldüğünü yazan Sarovic, ülkede yapılan Kovid-19 test sayısının çok az olduğunu kaydetti.

Sao Paolo’dan bir doktor, Brezilya’daki ölü sayısının 100 bin rakamına ulaşabileceğini belirterek, “Bizi daha beter günler bekliyor” dedi. Yazıda bu tahminlerin, Kovid-19 için “basit bir grip” diyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını ciddiye almayan tutumundan kaynaklanıyor.

Yazıda, “Çoğu eyaletlerin valileri Bolsonaro’yu eleştirseler bile kendileri her yerde karantina uygulamadı. Karantina sadece bazı kentlerde uygulandı, zira valiler bu kararı belediye başkanlarına devretti. Bolsonaro mevcut kısıtlamaların yumuşatılmasını talep ediyor, çünkü ekonomik zarar ona daha ciddi bir tehdit gibi görünüyor” dendi.

Saat başı bir kişi ölüyor

Meksika, vaka ve ölümler bakımından Latin Amerika’da üçüncü sıraya yükselmesine rağmen kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Bununla birlikte virologlar başkent Meksiko’nun henüz pik noktasını görmediğini söylüyor.

Peru’da sıkı karantina rağmen salgın hızını artırıyor. Loreto bölgesinde her saat başı bir insanın öldüğü bildiriliyor.

Yazıda, “Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında Latin Amerika ülkelerinin krize karşı koyacak çok az şey var. Yıllarca süren ekonomik durgunluk, bazı ülkelerde sağlık sisteminde kesintilere yol açmıştı. Koruyucu ekipman piyasasında da zengin ülkelerle rekabet etme mecburiyetiyle karşı karşıyalar” yorumuna yer verildi.