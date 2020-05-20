Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.

4 günlük süreçte kısıtlama kurallarına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Aynı dönemde 31 ildeki 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanırken 62 ilde ve 368 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle trafik arttı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 15 ilde 16-19 Mayıs’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da trafik arttı.

Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul’da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

Başta E-5 Karayolu olmak üzere şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi.

Kadir Gecesi olması nedeniyle kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 6'ya ulaştı.

Çay hasatı için özel izinle memleketlerine seyahat etmek için yola çıkan vatandaşlar da Anadolu Otoyolu'nda trafiğin artmasına neden oldu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle trafik arttı:

- Akaryakıt istasyonları marketlerinde yoğunluk oluştu

- Bazı bölgelerde Kadir Gecesi nedeniyle yoğunluk gözlendi

- Çay hasatı için memleketlerine gidenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunlaştıhttps://t.co/cf9i5NMvGO pic.twitter.com/9OS9xvSqlY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2020

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