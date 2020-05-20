Van'da bir kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde bir Kovid-19 hastasının daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Erciş ilçesi Karatavuk mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki Muhbet Çiftçioğlu, 26 Mart 2020 tarihinde kendisini ziyarete gelen çocuklarını ikametinde misafir ettikten sonra 12 Nisan 2020 tarihinde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne başvurmuş, yapılan tetkikler sonucu koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kalp yetmezliği, hipertansiyon ve KOAH gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Çiftçioğlu‘nun 15 Nisan 2020 tarihinde alınan sürüntü örneği ile Covid-19 olduğu kesinleşmişti. Yapılan tüm tedavilere rağmen genel durumu kötüye giden Çiftçioğlu, 19 Mayıs 2020 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.