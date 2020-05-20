Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle binden fazla kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 1179 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, virüs kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 17 bin 971'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede virüs nedeniyle bir gün için hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez bini geçmiş oldu.

Öte yandan ülkede 17 bin 408 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 271 bin 628'e yükseldi.